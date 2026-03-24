昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の2月27日放送回では、1980年代のポップ・ロックバンド「C-C-B」を特集。なぜか過小評価されがちな彼らの実際のポジションや音楽的功績について、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合い