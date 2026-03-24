就職活動をしている学生に対し、一部の就職エージェントが悪質な「オワハラ（就活終われハラスメント）」を行っているとして、各大学がX上などで注意喚起している。内定辞退なら費用を請求すると迫ったり、勝手に企業の面接をセットしたりするケースなどがあるという。注意喚起した立教大学のキャリアセンターに話を聞いた。「今この場で他社の選考辞退の電話をかけろ」と迫った例も「現在、数名の学生から、一部の就職エージェン