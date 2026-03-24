毎シーズン注目を集めるジーンズ。でも、同じ着こなしを続けていると、どこか少し古い雰囲気に見えてしまうこともあります。40・50代は、きれいめなムードをキープしながら、シルエットや合わせ方で今どきのバランスに整えるのがポイント。そこで今回は【グローバルワーク】のスタッフさんの着こなしを参考に、旬のジーンズコーデをご紹介します。さりげなく垢抜けた雰囲気へ導い