駐日イラン大使館が2026年3月23日、公式Xアカウントを通じて「すべての署名国へ」とした声明を公開した。「止めるべきは声明の応酬ではなく、侵略そのものです」イラン大使館は英語での投稿を引用翻訳するかたちで、「アメリカとイスラエルによる違法な侵略戦争が始まる前、ホルムズ海峡の状況がいかなるものであったか、お忘れでしょうか」と問いかけた。「アメリカによる絶え間ない妨害工作の下で、イラン自身はその恩恵をほとん