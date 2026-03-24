「ムーミンバレーパーク」の季節限定イベントである、毎年大好評の「ムーミン谷とアンブレラ」を2026年も開催。『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたフォトジェニックなアンブレラスカイで、物語の世界観に浸れます☆ ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」 開催期間：2026年4月11日（土）〜開催場所：ムーミンバレーパーク 「ムーミンバレーパーク」にて、毎年大好評のイベント「ムーミン谷と