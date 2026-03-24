◆センバツ第６日▽２回戦帝京―中京大中京（２４日・甲子園）中京大中京は初戦の阿南光（徳島）に勝ち、甲子園通算成績は１３８勝。春は５９勝、夏は７９勝で、すべて中京大中京が最多勝。２回戦に勝てばセンバツ初の６０勝目となる。５回無死一塁、荻田翔惺主将（３年）の大会４号２ランで４点リードを広げるも、その裏に帝京打線の猛反撃を受けエース右腕の安藤歩叶（３年）が４失点し同点に追いつかれた。６回２死満塁