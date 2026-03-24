巨人のエルビス・ルシアーノ投手が２４日、支配下登録され、会見を行った。同じく支配下登録された宇都宮とともに会見に出席。背番号は「４８」に決定した。支配下登録は通訳から伝えられ「正直いろんな感情がぶつかった。オープン戦はいい結果を出していた自信はありましたけど、それが本当に支配下につながるか確信がなかったので、信じられない気持ちだった。家族に話して妻と一緒にうれしくて涙を流してそれぐらいうれしかっ