東京・上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、春季限定メニューが登場！好きなキャラクターが選べる苺がいっぱいのアフタヌーンティーやハニトー、ブルーベリーチーズの韓国風ワッフルなどが楽しめます☆ サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026年春季限定メニュー」 提供期間：2026年3月18日（水）〜6月頃取扱店舗：サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ 「サンリオキャラクターズ ガ