大相撲の元大関・若嶋津で１５日に肺炎のため、６９歳で死去した日高六男さんの告別式が２４日午前、千葉県市川市内で営まれた。日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）をはじめ、角界出身者ら約３００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士との最後の別れを惜しんだ。喪主は妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）が務め、現役時代からの盟友の元大関・琴風の中山浩一氏が弔辞を読んだ。八角理事