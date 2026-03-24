◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭４―０熊本工（２４日・甲子園）２年ぶり１６度目出場の大阪桐蔭が熊本工に勝利した。身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が６回１死まで無安打投球。１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完封した。初体験だった。甲子園のマウンドももちろん、球数もイニングも…。「練習試合でも７回がマックスで１００球も越えたことなかった。初めての経験をしました」。それでも堂々たる