東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”を開催！東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでも、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に連動した特別施策が実施されます。 ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」 ディズニーリゾートラインにて、東京ディズニーシ