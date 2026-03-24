大阪・梅田の新御堂筋で地中から突き出た鋼鉄管がきょう、切断されました。記者「いま鋼鉄管が火花を散らしながら、ゆっくりと切断されていきます」発生から2週間。周辺道路を一部規制して、午前10時に始まった作業。突き出た鋼鉄管を手作業で切断していきます。今月11日、大阪市北区の新御堂筋で地中に埋められていた鋼鉄管が一時、13メートルほど突き出しました。水を注入するなどしてある程度下がっていましたが、地表に残った