1966年に福岡市の電器店で2人が殺傷された「マルヨ無線事件」で、強盗殺人や現住建造物等放火などの罪で死刑が確定した尾田信夫死刑囚が放火の無罪を訴えた第7次再審請求審で、福岡地裁は24日、再審開始を認めない決定をした。