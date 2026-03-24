片山さつき財務大臣は24日の記者会見で、年度内に予算が成立しなかった場合に備えて暫定予算を編成することを明らかにした。【映像】片山さつき大臣、暫定予算の期間についても明らかに片山大臣は、「予算の空白は1日も許されないため、不測の事態に備えて、関係各省庁の協力を得つつ、 暫定予算の編成作業を進めたいと考えておりまして、 先ほどの閣議において財務大臣の私からその旨を申し上げたところであります」とし、暫