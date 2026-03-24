女優のMEGUMI（44）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。人前で泣くことについて語った。MEGUMIは「安達さんは、どコメディーでご一緒させて頂いて…全員ふざけてるんですよ。全員ふざけてるんだけど泣かなきゃいけなかったの。そんなの難しいじゃん、泣くって。でも何回やっても毎回、ボロボロ泣いてて。私、あれすごいと思って」と、この日のゲスト安達祐実と共演した22年の劇場版「極道