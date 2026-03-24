ANA Xは、モバイル通信サービス「ANAモバイル」を3月24日から開始した。基本プランは1GBから100GBまで全20プランを用意し、最安は1GBのデータ回線で月額650円となる。5分かけ放題（600円）、10分かけ放題（800円）、無制限かけ放題（1,600円）などのオプションも用意する。データチャージは1GBあたり250円。初期費用は3,300円。利用回線はNTTドコモもしくはauで、基本プランは音声＋SMS＋データとデータ回線のみを用意する。データ