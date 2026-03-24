OPPOは、グローバル向けのXアカウントでフラッグシップモデル「OPPO Find X9 Ultra」を予告した。あわせて中国向けにもアナウンスされており、いずれも4月に発表予定としている。 最高製品責任者のピート・ラウ氏は「史上初めて、世界中のユーザーが当社のフラッグシップスマートフォン『Ultra』を体験できます」と投稿。これまで中国向けのみだった「Ultra」モデルが、初めてグロー