ヤクルトの廣澤優が支配下契約を勝ち取った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトは3月24日、2年目右腕の廣澤優と支配下契約を結んだことを発表した。背番号は育成時代の「012」から「70」に変更となる。【動画】アジア・ウインターリーグ廣澤優、159キロのストレートをチェック廣澤は今春の1軍キャンプに抜擢され、大きな期待がかけられていた。オープン戦は5試合で防御率9.00の成績だったが、15日のオリックス戦（神宮）で