25日(水)にかけて、低気圧が西日本の南海上を東へと進む見込みです。西日本を中心に雨が降り、九州や四国では降り方が強まるところもありそうです。25日(水)午前9時の予想天気図です。低気圧が九州の奄美諸島付近にあり、前線をともなっています。その後前線は閉塞、低気圧は発達しながら東へと進む見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、南西諸島や西日本では大気の状態が不安定になりそうです。24日の