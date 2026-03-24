日本に拠点を置くAI企業のSakana AIが、既存の大規模言語モデルを日本仕様へと適応させた試作モデルシリーズ「Namazu」を開発しました。これにあわせて、Namazuを搭載したチャットAIである「Sakana Chat」も公開されています。Sakana Chathttps://chat.sakana.ai/最大規模のオープン基盤モデルを各国仕様へ適応させる事後学習技術を開発https://sakana.ai/namazu-alpha/Sakana AIは大規模言語モデルの事前学習は開発コストが高く、