巨人は２４日、こどもへの野球観戦の機会提供や子育て世代の試合観戦をサポートするため、東京ドームで開催される巨人軍主催の公式戦全試合で、アイリスオーヤマから赤ちゃん用の紙おむつ「あんしんＧｅｎｋｉ！パンツ」が、今シーズンも提供されることになったと発表した。赤ちゃんを連れて来場する観客に無料で配布される。【配布場所】・東京ドーム内１階１塁側コンコースベビールーム内・東京ドーム内４階ジャビットの部屋