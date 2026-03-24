公益社団法人上方落語協会はこのほど、２８日午前１０時から大阪・天満天神繁昌亭で朝席「防災落語会〜繁昌亭からあんじょう避難しいや〜」を開催すると発表した。大阪市北消防署の協力のもと、防災に関する講演や避難訓練を含む落語会を実施。公演中には避難訓練を行い、終演後の正午頃からは大阪天満宮境内で「煙テント」や「起震車」の体験会も予定している。出演者は桂枝曾丸、月亭秀都、西脇健人氏（大阪市北消防署予