大阪・梅田の新御堂筋で地中から突き出た鋼鉄管が3月24日に切断されました。 発生から2週間。周辺道路を一部規制して午前10時に始まった作業。突き出た鋼鉄管を手作業で切断していきます。 3月11日、大阪市北区の新御堂筋で地中に埋められていた鋼鉄管が一時、13mほど突き出しました。水を注入するなどしてある程度下がっていましたが、地表に残った約1.6m部分の切断は、約2時間かかり正午ごろ終了しました。 道路の復