ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、大谷翔平がＷＢＣの台湾戦で着用したユニホームのオークションがＭＬＢ公式サイトで行われたことを報じた。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーはこのニュースを「メジャー開幕前に今、話題となっているのは、ＭＬＢの公式オークションに出品されていたドジャース大谷選手のユニホームです」と伝え「ＷＢＣの台湾戦満塁ホームランを打った際に