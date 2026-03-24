体操男子の個人総合で２０１２年ロンドン、１６年リオデジャネイロ両五輪連覇するなど活躍した内村航平氏が初プロデュースする「ＵＣＨＩＭＵＲＡＳＰＯＲＴＳＡＣＡＤＥＭＹ横浜本校」（４月６日開校）の内覧会が２４日、横浜市内で行われた。内覧会では内村氏と元サッカー日本代表の中村俊輔氏とのトークショーも行われた。中村氏も幼少期に体操をやっていたと話し、「幼稚園にくっついていた午後やる体操クラブみたい