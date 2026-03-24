アサヒグループホールディングスは２４日、２０２６年１〜３月期連結決算（国際会計基準）の発表を延期すると発表した。２５年９月に発生したサイバー攻撃に伴うシステム障害の影響で決算業務が滞っており、延期後の発表日は未定としている。アサヒによると、すでにシステムは復旧して商品の販売数量などの集計作業を再開しているものの、決算や監査法人の手続きなどに遅れが出ており、期末後４５日以内の期限に間に合わない見