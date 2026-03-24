結婚後も、生活費の足しにするためパートで働いているという主婦も多いでしょう。ママ友同士で優雅にランチしている専業主婦を、うらやましく思うこともあるのではないでしょうか。 生活レベルや家庭の状況にもよりますが、東京で専業主婦として生活する場合は、夫の手取り収入が550万～580万円程度必要です。本記事では、高校時代の友人が東京で専業主婦をしている例を取り上げ、夫の給料がどのくらいあるのかな