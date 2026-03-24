先日、SNS上で、都営バスの運転手が乗客から強い口調で責められた結果、「運転できる精神状態ではない」として運行を見合わせたという投稿が注目を集めました。 これに対しては、「ほかの乗客がかわいそう」「お金払ってるのに」という声がある一方で、「カスタマーハラスメント（カスハラ）が原因」「運転手を守るべき」「運行を見合わせた営業所に拍手」といった意見が多く見られます。 お金を払っている乗客の