パートタイム勤めの人で、社会保険料の負担をできるだけ避けるときに意識するラインが130万円の壁ではないでしょうか。しかし、今回の制度改正で年収130万円を超えても扶養から外れないケースがあるようです。一体どのようなケースが該当するのでしょうか？ 本記事で詳しく解説します。 令和8年4月から「130万円の壁」の年収要件が緩和予定 130万円の壁とは、被扶養者から外れ、健康保険や年金などの社