第９８回選抜高校野球大会第６日（２４日）の第１試合で大阪桐蔭は熊本工に４―０で勝利。先発左腕・川本晴大投手（２年）が９回３安打１４奪三振の完封劇を披露した。安定感が光った。この日は直球主体のピッチングで相手打線を圧倒し、６回二死までノーヒット。さらに自己最速を更新する１４７キロを複数回マークし「冬の間は下半身のトレーニングを結構したので、練習試合でも強いボールを投げられていた。（今日も）結構走