【モデルプレス＝2026/03/24】NEWSの小山慶一郎が3月23日、自身のInstagramを更新。買い物中の動画を公開した。STARTOイケメン「セルフレジしてて新鮮」プライベートでニトリ降臨◆小山慶一郎、リーズナブル家具店の動画公開小山は「＃ニトリ」とタグ付けし、家具、インテリア用品店「ニトリ」での買い物の様子のリール動画を投稿。展示されているソファーやベッドを体験したり、セルフレジで鏡を購入する姿を披露している。◆小山