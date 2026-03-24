LE SSERAFIMの宮脇咲良が、透明感あふれるビジュアルを披露した。宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】吸い込まれそう…宮脇咲良のすべすべ“白肌”公開された写真で宮脇は、柔らかな日差しが注ぐ屋外でみずみずしい美貌を披露。アイボリーのオフショルダーニットが透き通るような色白肌と華奢なデコルテラインを際立たせ、可憐で洗練された魅力を放っている。ショート丈のトップスからは引