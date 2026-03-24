イラン情勢が緊迫化する中、トヨタ自動車は、4月も中東向けに輸出する車の日本国内での生産を約2万4千台減らすことがわかりました。 関係者によりますと、トヨタは4月、日本国内の工場で生産する車のうち、中東向けに輸出している車種の生産を約2万4千台減らす方針で、すでに一部の取引先に伝えています。 中東情勢が緊迫化する中、国際的な海上輸送の重要なルートにあたるホルムズ海峡が事実上封鎖されているこ