【モデルプレス＝2026/03/24】日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜よる10時〜）の監督・脚本を手掛ける今泉力哉氏が3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。第5話（2月11日放送）の裏話を明かし、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」から着想得た「冬のさ春のね」ワンシーン◆今泉力哉氏「冬のなんかさ、春のなんかね」第5話裏話明かすABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きにな