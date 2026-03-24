炎上そのものよりも、その後の「ひと言」が事態をさらに悪化させる。そんなケースが日韓の芸能界で目立っている。広瀬アリスは3月23日、自身のXで「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」と投稿した。【画像】広瀬アリスと“交際”の赤西仁と共演した韓国女優発端は、18日に「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」と自身の考えをつづったことだったが、この発言に対しては、「推し活でしか満たされない