【レム 庭園中の休みVer.】 受注期間：3月24日～5月6日 2027年3月 発売予定 価格：26,200円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「レム 庭園中の休みVer.」を2027年3月に発売する。受注期間は5月6日まで。価格は26,200円。 本製品は、アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、緑を感じる衣装を纏った「レム」を1/7スケールでフィギュ