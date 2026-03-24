関心を集めていた湖北省武漢市を流れる川・長江にかかる12基目の大橋「双柳長江大橋」が20日、開通した。双柳長江大橋は北側の武漢市新洲区と南側の鄂州市華容区を結んでおり、「中国星谷」と呼ばれる宇宙産業基地と「中国光谷」と呼ばれる光電子情報産業中核エリア間の所要時間が30分に短縮された。本線全長は35．043キロ、メインスパンは1430メートル、橋の幅は50．5メートルで上り下り計8車線となっている。設計時速は120キロ。