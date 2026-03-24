報道によると、3月19日に米ワシントンで開催された日米首脳会談で、日本の首相は朝鮮との首脳会談実現に強い意欲を示しました。 これについて、朝鮮労働党中央委員会の金与正（キム・ヨジョン）部長は3月23日に談話を発表し、「日本が願うからといって、決心したからといって実現する問題ではない」とし、「もし日本の首相が、われわれが認めたこともない自らの一方的な議題を解決しようというのなら、わが国の指導部は会う意向も