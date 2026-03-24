日常生活やニュースの中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、テクノロジーの歴史に名を刻む名前から、天気に関わる重要な指標、さらに気概を示す表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。の□□