Image: Bauhutte 夢の中でもゲームできそう。人は1日の予定を丸っと空けて、ダラダラとゲームをしたい日だってあるでしょう。そんな時は1秒だってムダにできません。起き上がる時間すら“ムダ”にカウントされます。最高にダメダメで幸せな時間は、Bauhutte（バウヒュッテ）の電動ゲーミングベッド「電動ゲーミングベッド2 BGB-100FA2」で叶います。起き上がるのは上半身だけではない一般的