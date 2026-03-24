韓国発のキャラクター、チェゴシムを題材にした初のくじ「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」が、4月24日（金）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。【写真】かわいい日常アイテムも！“チェゴシム”くじ景品一覧■いろんなゴシムちゃんたちに会える今回登場するのは、「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマにした描き下ろしイラストを使用したアイテムを展開する、全16等級＋ラスト賞から成るハズ