北海道医療大学は、2028年に北広島市の北海道ボールパークFビレッジ内に開設するとしている新キャンパスについて、外観の完成イメージを公開しました。地上4階建ての「公共棟（仮称）」、地上12階建ての「大学棟（仮称）」に加え、約1330平方メートルの「アリーナ棟（仮称）」が設置される予定です。 大学は2026年4月には、この新キャンパスに関する情報をまとめた特設サイトも設けることにして