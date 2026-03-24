元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみと板野友美が、ＡＢＥＭＡの情報バラエティー「秘密のママ園」に出演した。峯岸はＳＮＳでも話題となった板野の「家賃２００万円」の自宅について言及。板野が「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語る一方、峯岸は「この間あっちゃん（前田敦子）に会った時に、『ともは家に住んでから、プレッシャーで