巨人は２４日、対戦球団と巨人の２人の“レジェンズ”の生解説を聞きながら観戦できる、東京ドーム「レジェンズシート」の５月１５日〜２４日の６試合を担当するＯＢが決まったと発表した。レジェンズシートは、１試合ごとの販売のほか、特定の座席のオーナーとして観戦できるシーズンシートとしても販売されている。■解説担当の巨人・対戦球団ＯＢ５月１５日（金）ＤｅＮＡ戦槙原寛己・野村弘樹５月１６日（土）ＤｅＮＡ戦