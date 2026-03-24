ヤクルトは２４日、育成の広沢優投手と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は０１２から７０に変更される。広沢は球団を通して「今まで支えてくださった方々全員に感謝を申し上げます。引き続きチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります！応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。広沢は日大三―ＪＦＥ東日本―四国ＩＬ・愛媛を経て２４年の育成ドラフト２位でヤクルトに入団。１９３センチ、