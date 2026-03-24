◆ファーム・リーグ巨人―西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１軍から参加して西武戦で先発。２回まで無失点で立ち上がった。ここまで最速は実戦最速タイの１５５キロ。カットボール、チェンジアップを織り交ぜている。初回は先頭の斉藤を投ゴロに打ち取って１アウト。１死からは山村に左前打を許したが、続く長谷川を三直、秋山を右飛に仕留めた。２回