日本ハムは２４日、「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の２０２６年スポンサー、２３社が決定したことを発表した。今年で３年目となる同賞は、エスコンの両翼に設置されたボードに本塁打を当てると、当てた選手に賞金１１１万円が贈られるもの。２４年は５社、昨年が１３社。３年間で４倍のスポンサーが集まった。新庄剛志監督（５４）は、「本当に感謝しています。ありがとうございます」と、あいさつ。