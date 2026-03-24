ＢＥＳＴ株式会社（本社・横浜市）が運営する鍵トラブル専門のサービス「カギお助け本舗」では、小学６年生までの子どもがいる男女２００人を対象に「鍵っ子デビューに関するアンケート」を実施し、２４日に結果を発表した。子どもに初めて鍵を持たせた時期を調査したところ、最も多い回答は「小学校入学前（１４・０％）」だった。入学直後の「４月（６・５％）」と合わせると、新小学１年生の２０・５％（５人に１人）が、小