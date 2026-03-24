体操男子の個人総合で２０１２年ロンドン、１６年リオデジャネイロ両五輪連覇するなど活躍した内村航平氏が初プロデュースする「ＵＣＨＩＭＵＲＡＳＰＯＲＴＳＡＣＡＤＥＭＹ横浜本校」（４月６日開校）の内覧会が２４日、横浜市内で行われた。内覧会では同アカデミーで導入する内村氏が自身の経験をもとにつくり上げた特別プログラムを実演したほか、集まった７人の子どもたちに直接指導した。「小っちゃい時にやってい