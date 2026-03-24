【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の金川紗耶が3月23日、自身のInstagramを更新。バルーンのショートパンツのマニッシュなコーディネートを公開した。【写真】24歳乃木坂メンバー「神ビジュ」ショーパンで美太もも全開◆金川紗耶、バルーンショーパンから美脚スラリ金川は「Ray5月号が発売されました！！」と自身が専属モデルを務める雑誌「Ray」5月号（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の発売を紹介し、